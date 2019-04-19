Hastaneden sağlık turizmine büyük katkı

Ordu'da sağlık turizmine katkılarıyla bilinen Medical Park Ordu Hastanesi, dış ülkelerden bir çok hastaya hizmet vermeyi sürdürüyor.

Turizm Haftası dolayısıyla Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış ve Kurumsal Tanıtım Müdür Özlem Öztürk, Ordu Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ı ziyaret ettiler. Makamda gerçekleştirilen ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Turizm Haftası dolayısıyla yapacakları etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış, son dönemlerde sağlık turizminde önemli gelişmeler olduğunu ifade etti. Çalış, “Ordu'da yaşamamız bizim için bir avantaj. Özellikle Karadeniz bölgesi coğrafi konumu, doğal zenginlikleri ile dikkat çekerken Ordu ilimiz de verdiği donanımlı sağlık hizmeti ile pek çok ülke vatandaşlarının dikkatini çekiyor. Medical Park Ordu Hastanesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyor ve Ordu'ya sağlık turizmi açısından önemli bir katkı sağlıyoruz” dedi.

Kurumsal ve Tanıtım Müdürü Özlem Öztürk, “Medical Park Ordu Hastanesi, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla hasta misafir etmektedir. Bu zamana kadar Avrupa'dan, Asya'dan ve Arap bölgesi ülkelerinden birçok hastaya en iyi düzeyde hizmet verdik, ev sahipliği yaptık ve sağlıklarına kavuşturarak mutlu bir şekilde memleketlerine gönderdik” diye konuştu.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.