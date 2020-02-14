İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneler, kamu kurumları, ibadethaneler ve sokaklar yıkanıyor

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası temizlik çalışmalarına ağırlık verdi.

Belediye ekipleri şehirde bulunan kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda, kamu kurum ve kuruluşları ile ibadethane bahçelerinde oluşan kar ve çamur birikintilerini temizledi.


Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile sahada etkin bir mücadele veren Altınordu Belediyesi karla mücadele çalışmaları sonrasında yıkama işlemlerini sürdürdü. Altınordu Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla kamu ve özel hastane bahçeleri, şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile ibadethane bahçeleri ve ayrıca sokaklar yıkandı.


Yapılan çalışmalarla kamu kurum ve kuruluşları bahçeleri ile cadde ve sokaklar, kar yağışından geriye kalan kar birikintisi, tuz ve kumlardan temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.