Hastaneler, kamu kurumları, ibadethaneler ve sokaklar yıkanıyor

Belediye ekipleri şehirde bulunan kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda, kamu kurum ve kuruluşları ile ibadethane bahçelerinde oluşan kar ve çamur birikintilerini temizledi.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile sahada etkin bir mücadele veren Altınordu Belediyesi karla mücadele çalışmaları sonrasında yıkama işlemlerini sürdürdü. Altınordu Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla kamu ve özel hastane bahçeleri, şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile ibadethane bahçeleri ve ayrıca sokaklar yıkandı.

Yapılan çalışmalarla kamu kurum ve kuruluşları bahçeleri ile cadde ve sokaklar, kar yağışından geriye kalan kar birikintisi, tuz ve kumlardan temizlendi.