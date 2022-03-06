Hastaneler muhtemel afete hazırlıklı

Ordu'da hastaneler muhtemel bir afete karşı saha hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi, Gölköy Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi Hastane Afet Planı Sorumlularının ve idarecilerinin katıldığı çalışmada, hastaneler tarafından hazırlanan afet planları detaylı incelenerek, muhtemel bir afet durumunda yapılacak iş ve işlemler değerlendirildi. Programda, Sağlık Bakanlığının yayımladığı güncel kılavuzlar eşliğinde Hastane Afet Planlamalarında yapılacak revizyonlar anlatıldı.