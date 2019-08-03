Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu

Ünye'nin yüksek rakımlı mahallerinden Pelitliyatak Mahallesi'nin 40 yıllık asfalt özlemi sona erdi.

Mahallenin ana yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalta kavuşturulurken, çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Mahallemizin 40 yıllık beklentisini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Pelitliyataklı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, belediye meclis ve yönetim kurulu üyeleri çalışmaları yerinde görmek için Pelitliyatak Mahallesi'nde gittiler. Mahallede coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan heyete vatandaşlar teşekkürlerini ilettiler.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, yolun asfaltlanmasından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Mahalle sakinlerimizin 40 yıllık özleminin bugün sona ermesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Tavlı, “Pelitliyatak Mahallemizin uzun süredir beklediği sıcak asfalt bugün itibarıyla dökülmeye başlandı. Gerek seçim öncesi, gerekse seçim sonrasında ilçe başkanımız ve mahalle muhtarımızla birlikte konunun takipçisi idik. Bugünde bu konu neticelenmiş oldu. Mahallemizin uzun zamandır beklentisi ve hayali olan yolun başlanmış olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün başlayan çalışmalar kısa sürede de inşallah bitirilecek. Mahallemize çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını, bu çalışmanın daha güzel çalışmalara da vesile olmasını diliyorum” dedi.