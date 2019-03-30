Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic'in maketini yapmak

Ordu'da yaşayan Salih Sağlam, bir zamanlar ekmeğini kazandığı mobilya atölyesini restore ederek müzeye çevirdi. Kendi ürettiği maket gemileri de müzesinde sergileyen Sağlam'ın hedefi ise Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic gemilerinin maketini yapmak var.

Ordu'da yaşayan Salih Sağlam, ilkokulu bitirdikten sonra mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra askere giden ve vatani görevini tamamladıktan sonra kendi atölyesini kuran Sağlam, 30 yıl boyunca mobilya ustası olarak hizmet verdi. Emekli olduktan sonra, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maket yapımına başlayan Sağlam, şimdiye kadar yaptığı maket gemilerin yanı sıra, biriktirdiği antika eşyaları da oluşturduğu müzesinde saklıyor. Yıllarca ekmek parası kazandığı atölyesini yaklaşık 8 yıl önce müzeye çeviren Sağlam, kendisine ait küçük bir atölyede Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic gemilerinin de maketini yapmayı hedefliyor.

Hobi olarak başladı, 26 maketi var

78 yaşındaki Salih Sağlam, hobi olarak başladığı maket yapımını, giderek ilerlettiğini ve güzel maketlere imza attığını belirterek, “Zamanımı bununla geçiriyorum. Emekli olduktan sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bu zamana kadar, 17 kalyon tekne, 3 yat tipi, 5 tane gemi ve 1 tane de saltanat kayığı maketim var. Bu şekilde devam edip gidiyorum” dedi.

Satmayı düşünmüyor

Üzerinde çalışmalara bağlı olarak, maket yapımının süresinin değiştiğini aktaran Sağlam, “Bunları satmayı düşünmüyorum, müzemde tutmayı tercih ediyorum. Kahvehanelere gidenlere tavsiyem, oralarda zaman geçireceklerine kendilerine bu şekilde hobi bulsunlar. Ben de onlara yardımcı olurum” dedi.

Hedefinde Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic var

Maket ustası Salih Sağlam, malzemeleri bir araya getirdiği takdirde, 1863 yılında denize indirilen ve Sultan II. Abdülhamid'in iyi niyet göstergesi olarak 1889 Temmuz ayında Japonya'ya gönderdiği, geri dönüş yolunda da tayfun nedeniyle kayalara batarak çarpan Ertuğrul Fırkateyni gemisinin de maketini yapmayı hedefliyor. Sağlam Ayrıca, 1912 yılında buzdağına çarparak batan ve yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Titanic Gemisi'nin de maketini yapmayı hedefliyor.