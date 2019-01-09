Hayırsever kadınların çağrısı ses getirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir grup hayırsever kadının sosyal medya üzerinden, ihtiyaç sahipleri için başlattıkları yardım kampanyası ses getirdi.

Hayırseverlerin çağrısına Fatsa halkı büyük ilgi gösterdi. Henüz bir haftasını doldurmayan kampanyadan hem hayırseverler mutlu hem de ihtiyaç sahipleri. Düzenledikleri kampanya ile ilgili bilgiler aktaran Emine Kaya, “Aklımızda devamlı bu proje vardı ve bizler de hayata geçirdik. Arkadaşlarımız ile bir toplantı yaptık ve projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Zenginden alarak fakir ve ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Herkesin duasını alıyoruz. Buraya gelerek ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını alıyor. Gelen giden çok oluyor. Mağazamızı belirli saatlerde açıyoruz. Vatandaşlarımız mağazamıza kullanmadıkları her şeyi getirebilirler. Herkesin bize katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.