Hayvan Hastanesi'nin Umut'u oldu

Ordu'da ateşli silahtan çıkan saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Hayvan Hastanesinde süren tedavisi ile birlikte yeniden yaşama tutundu.

Geçtiğimiz hafta kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından tüfek saçmalarının hedefi olan köpek, ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine rağmen hekimlerin uzun uğraşları ile tekrar yaşama döndü. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Hastanesi'nde uzun uğraşlar sonucu hayata tutunan köpeğe hastane personelleri Umut adını verdi.

Hayvan Hastanesi'nin ömür boyu misafiri oldu

Köpeğin tedavisini yapan veteriner hekimlerinden biri olan Fahri Yelekin, “Onun hayata tekrar tutunması, tekrar yaşamını sürdürebilmesi için seferber olduk. Görme yetisini kaybetse de genel durumu gayet iyi. Köpeğimiz ömür boyu burada misafirimiz olacak” dedi.

“Hayata tekrar tutunması için seferber olduk”

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Hastanesi Veteriner Hekimi Fahri Yelekin, görme yetisini kaybetmesi onları oldukça üzdüğünü fakat onun tekrar yaşama tutunması için seferber olduklarını söyledi.

Veteriner Hekim Yelekin sözlerine şöyle devam etti:

“1 Şubat 2021 tarihinde ateşli silah yaralanması ile hastanemize gelen köpeğimiz yapılan ilk müdahale ile baş ve boyun bölgesinde ciddi anlamda saçma tanelerinin olduğunu tespit etmiştik. Yapılan tedaviler sonucunda genel durumu gayet iyi olan köpeğimiz maalesef ki görme yetisini kaybetti. Ama bizim barınağımızda gerçekten maskotumuz oldu. Köpeğimiz bizim ömür boyu burada misafirimiz olacak. Görme yetisini kaybetmesi bizleri oldukça üzdü ama onu hayata tekrardan tutunması, tekrar yaşamını mutlu sürdürebilmesi için hep birlikte seferber olduk. Şu an gayet mutlu bir şekilde barınağımızda istediği gibi hareket edebiliyor.”