Hazan ve Asyanaz bebeği kurtaran ameliyat

Ordu'nun Korgan ilçesinde biri 10, biri 20 aylık iki bebekte ortaya çıkan kalça çıkığı Medical Park Ordu Hastanesinde doktorların başarılı müdahalesiyle önlendi.

Ordu'nun Korgan İlçesinde Tepelan Mahallesi'nde yaşayan Azgan ailesinin 20 aylık Hazan bebeğin bacağının birinin diğerine göre ince, Ateş ailesinin 10 aylık Asyanaz bebeğin bacaklarından birinin diğer bacağa göre kısa olduğu görünüyordu. Her iki aileye gittikleri sağlık kuruluşlarında yapılan kalça testlerinde bir şey olmadığı söylendi. Ama bebeklerin bacaklarındaki incelik ve kısalık gözle görülür derecede ilerlemeye devam ediyordu. Hiçbir yerde tedavisi yapılamayan çocuklarını bu kez Medical Park Ordu hastanesine getiren Ateş ve Azgan ailelerinin imdadına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yavuz Yeşiltaş yetişti. Yeşiltaş'ın yaptığı tedavi ve ameliyat sonrası her iki bebek 3 ay sonra yürümeye başlayacak.

Medical Park Ordu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yavuz Yeşiltaş, iki bebeğin tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: “Doğuştan kalça çıkığı, ağır, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sonuçları olan ciddi bir hastalıktır. Her 10 bin canlı doğumda bir görülür. Eğer anne baba ve ailede varsa görülme sıklığı artar. Ülkemizde yeni doğan çocuklarda kalça ultrasonu ile tarama yapılmaktadır. Bu tarama sonucu cerrahiye ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça azalmıştır. Yeni doğan döneminde tespit edildiği zaman bir takım bandajlarla ve atellerle hastalık tamamen tedavi edilir. Eğer tedavisi gecikirse o zaman cerrahi işlemler yapılması gerekiyor. 6-9 ay arasında kapalı rediksiyon dediğimiz anestezi altında kalça yerine oturtulur ve alçı yapılır. 9-18 ay arasında açık rediksiyon dediğimiz kalça yuvasına yerleştirilir ve yine alçı yapılır. 18 ayı geçtikten sonra mutlaka ameliyata kalçanın yuvasını da içeren ameliyatlar yapılması gerekir. Çocuklarımız aynı köyden birbirine akrabalar ikisi birlikte geldiler. İkisinin de beraber aynı gün ameliyatlarını yaptık. Bebek Asyanaz Ateş'i kalçası açık olarak yerine yerleştirdik. Hazan Azgan'a yuvayı da içeren bir ameliyat yaptık. İnşallah 3 ay sonra ikisini de yürüyecek seviyeye gelecekler.”