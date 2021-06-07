Hazır gıdalar hemeroidi tetikliyor

Dr. Fuat Ekiz, “Basur her ne kadar hayat kalitesini oldukça bozan bir durum olsa da, insanlar bunu açıklamakta güçlük çekmekte ve yaşam kaliteleri giderek bozulmaktadır. Günümüzde hemoroit tedavisinde ‘hemoroit bant ligasyon' tekniği sayesinde modern ve ileri teknolojik cihazlarla cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, hastalığı ağrısız bir şekilde iyileştirebiliyoruz” dedi.

Karın içi basıncın artmasına bağlı olarak ortaya çıkan kimi zaman da kabızlıkla meydana gelen bir durum olarak bilinen hemoroit konusunda bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Hemoroit tedavisinde genellikle ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara ‘hemoroit bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız bir çözüm üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hastalar 10 dakikada hemoroitten kurtuluyor

Ameliyatsız ‘hemoroit bant ligasyonu' adı verilen, lastikle hemoroidi boğma işlemi olarak tanımlanabilecek işlemde makatın içerisine özel bir cihaz ile o bölgeye bant yerleştirilip basurun boğulmasının sağlandığını belirten Doç. Dr. Fuat Ekiz, şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle hemoroidin 2. ve 3. evrelerinde cerrahi müdahaleye gerek duymadan yapılan bu işlem, hastalığı sancısız bir şekilde tedavi etmek için etkili bir yöntemdir. Sedasyon altında yaklaşık 10-15 dakika kadar kısa bir süre içerisinde uygulanmakta ve hastalar aynı gün sosyal hayatlarına devam edebilmektedirler. Şu ana kadar bu işlemi uyguladığımız hastalarda işlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastalarımızın çok rahat ettiğini gözlemledik. Bu yüzden ameliyatsız bir şekilde medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda hemoroit bant ligasyon işlemi tercih edilebilir.”

Hazır gıdalar basuru tetikliyor

Kişilerin hemoroitten korunmak için düzenli tuvalet alışkanlığı edinmelerini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“Yanlış beslenme alışkanlığı kabızlığa sebep olabileceği için katı gıdalar, hazır gıdalar ve katkılı yiyecekler basuru tetikleyen en önemli nedenlerdendir. Hemoroitten korunmak için daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze yemeği, bol su ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmamış olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Karın içi basıncını artıran egzersizlerden kaçınılmalıdır. Ayrıca fazla kilonun da hemoroit oluşumuna neden olabileceği için kilonun kontrol altında tutulması gerekmektedir.''