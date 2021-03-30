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Hediyeleri kaymakam ablalarından

Her yılın mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle Ordu’nun Kabataş ilçesinde kütüphaneden en çok kitap okuyan öğrenciler Kaymakam Seda Ünlü tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Her yılın mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle Ordu'nun Kabataş ilçesinde kütüphaneden en çok kitap okuyan öğrenciler Kaymakam Seda Ünlü tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


Kütüphaneler Haftası olması nedeniyle Kabataş İlçe Halk Kütüphane Müdürü Alperen Karataş, Kaymakam Seda Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Kaymakam Ünlü, kütüphaneden en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tebrik etmesinin ardından ise kütüphane çalışanlarının haftasını kutladı.

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