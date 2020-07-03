Hemoroitten 15 dakikada kurtulmak mümkün

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroitten lazer tedavisi ile hastanede yatmadan aynı gün taburcu olabileceği açıklandı

Ameliyatsız hemoroit tedavilerinden biri olan neo lazer yöntemi hakkında bilgilendirmede bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Uralkan, “Yüksek ısı ile hemoroit bölgesindeki damar yumağının küçük bir delikle yakılmasıyla uygulanan neo lazer tekniği sayesinde tedavideki doku hasarı minimum olur ve hasta 1 günlük istirahat sonrasında normal gündelik yaşamına dönebilir” dedi.

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroit, yaşam kalitesini düşüren ve can yakıcı bir hastalık olarak biliniyor. Birçok kişinin hayatını adeta kâbusa çeviren bu sıkıntıdan artık yeni tedavi teknikleri ile konforlu bir şekilde kurtulmak mümkün olabiliyor. Hemoroidin lazerle tedavi edilebildiğini ve işlem sonrasında hastanın hastanede yatmadan aynı gün taburcu olabildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Uralkan, neo lazer tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Birinci ve ikinci derece hemoroitlere lazer tedavisi

Neo lazer yönteminin yüksek ısı ile o bölgedeki damar yumağının küçük bir delikle yakılmasıyla uygulandığını belirten Opr. Dr. Kenan Uralkan, “Lazerle hemoroit tedavisi genelde birinci ve ikinci derece hemoroit problemlerinde etkili olmaktadır. Lokal anestezi ya da hafif sedasyon (uyutularak) ile saç telinden biraz kalın lazer teliyle hemoroit memelerine girilerek uygulanır. Isınan hemoroit memesinde 2-4 mm derinlik ve 6-8 mm genişliğinde doku hasarı oluşur. Hemoroit memesindeki bu ısınma aynı zamanda o bölgedeki genişleyip varisleşmiş toplardamarları da yaktığından, damarların büzüşerek hacminin küçülmesine yol açar. Kontrollü yanık, zayıflamış bu alanda yeni ve sağlıklı bir doku oluşmasını sağlayacaktır. İşlemden hemen sonra zaten yarıya yakın kısmında hemen küçülmeler olmaktadır. Yaklaşık bir ay içinde de bu yapılar büyük ölçüde kaybolmaktadır” şeklinde konuştu.

1 günlük istirahat yeterli

Ameliyatsız hemoroit tedavisi olan hastalar için 1 günlük istirahatin yeterli olabileceğini vurgulayan ve lazer probu yardımıyla sadece lokal bölgeye işlem uygulandığı için doku hasarının da minimum olduğunu belirten Opr. Dr. Uralkan, “Normal şartlarda hemoroit ameliyatlarında, hemoroit kesi yerinin iyileşmesi zaman alacağı için 2 aya varan sancılı bir istirahat gerektirebilir. Biz neo lazer teknolojisiyle hastalarımıza çok kısa bir zaman içerisinde sosyal yaşantısına geri dönebilme imkânı tanıyoruz. İşlem sonrasında hastamız aynı gün taburcu olabilir ve ilk günden itibaren şikâyetlerinin azalmaya başladığını hisseder. İşlemden en geç 2 gün sonra işine, sosyal yaşantısına geri dönebilir ve araç kullanabilir” dedi.