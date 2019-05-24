Her biri 6-8 kilo ağırlığına ulaşıyor

Ordu'da yaşlı adamın yetiştirdiği tavukların her birisi 6 ile 8 kilo arasında ağırlığa ulaşıyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan Köy Hizmetlerinden emekli Cevat Eyigün, hobi olarak başladığı köy tavukçuluğunda aşırı kilo alan tavuklarıyla dikkat çekiyor.

İlerleyen yaşına rağmen gün boyu tavuklarıyla ilgilenen Eyigün, 8 kiloya ulaşan tavuğunun olduğunu söyledi. Tavuklarının gün boyu bahçede dolaştığını belirten Eyigün, “Büyüttüğüm tavuklarım ırkından olsa gerek oldukça fazla kilo alıyor. Daha çok kilo alırlar diye yem vermiyorum. Bahçemdeki otları yiyorlar” dedi.

Eyigün, kilolu tavukları görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini sözlerine ekledi.

İlk defa kilolu tavuk gördüğünü belirten Adem Coşkun ise, “Köy tavukları çok dolaştıkları için zayıf olurlar. Ancak buradakiler tam tersine çok kilolular. Bu tavukların kilosu insanı şaşırtıyor” diye konuştu.