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Heyelan bölgesinde duygusal anlar

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerdeki tahliye işlemleri sürüyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerdeki tahliye işlemleri sürüyor. Bazı vatandaşlar eşyalarını taşırken duygusal anlar yaşıyor.


Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen ve şu ana kadar 61 bina, 80 konutun tahliye edildiği, 22 bina ile 31 konutun yanı sıra bir de caminin yıkıldığı heyelan bölgesi adeta deprem görmüş gibi.


Heyelanda evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar eşyalarını tahliye ediyor. Belediyeye ait kamyonlar ve özel kamyonetlere yüklenen eşyalar farklı yerlere taşınıyor. Vatandaşlar, şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadıklarını belirterek, eşyalarını gözyaşları içinde tahliye ediyor. Zararın çok büyük olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini dile getiriyor.

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