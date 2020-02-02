Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu’da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz sahil yolunun Giresun istikameti, yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz sahil yolunun Giresun istikameti, yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu karayolu Giresun istikametinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Olay esnasında kaldırımda yürüyen karı-koca da son anda kurtuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu temizlediği yol, yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan caddesi üzerinde bulunan 3 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek, kapıları mühürlemişti.