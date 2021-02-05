İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hiç gitmediği şehirden trafik cezası yedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Cevat Dede, geçen yıl ağustos ayında memleketi Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada evine gelen trafik cezası ile şaşkınlığa uğradı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Cevat Dede, geçen yıl ağustos ayında memleketi Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada evine gelen trafik cezası ile şaşkınlığa uğradı.


İddiaya göre, İzmir'de trafik cezasının evine gelmesiyle şaşkınlığa uğrayan Cevat Dede, yapmış olduğu itirazı mahkemeden geri dönmesiyle kendisine gönderilen cezayı faiziyle ödedi. Yapılan itirazlar sonucunda cezanın haksız yere yapıldığını ve İzmir'e hayatını boyunca hiç gitmediğini söyleyen Dede, şimdi ise hakkını aramak için yeniden itirazda bulunacağını söyledi.



"Bu kararı veren hakime bende şaşırdım"


Yapılan haksız uygulamanın kendisini de şaşırttığını söyleyen Cevat Dede, "Hiç gitmediğim İzmir'den trafik cezası yedim. Aracımla değil yaya dahil İzmir'e hayatımda hiç gitmedim. Sekizinci ayın dördünde ceza gelmiş aynı ayın sonunda cezaya itiraz ettim. Ama cezam 15 günü geçtiği için bende Perşembe'de o sırada köyde fındıkta çalışıyordum. Ünye'ye geldiğimde muhtarlığa giderek kağıdımı aldım. İtirazım da İzmir 1. Asliye Mahkemesi'nden geri döndü. Benim bugün 288 lira trafik cezam 375 lira oldu ve ben de bu cezayı verdim. Bu pandemi sürecinde bize yazık değil mi? Bizim itirazımız neden kabul edilmez? Bu elimdeki dilekçelere bu kararı veren hakime ben de şaşırdım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.