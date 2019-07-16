Hilmi Güler: '15 Temmuzların ruhu onların kökünü kazıyana kadar devam edecektir'

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü Yıldönümü Anma Programı'nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz ihanetinin etkilerinin hala devam ettiğini belirterek, "Ben Ordu'ya gelince Ordu, Ordu'dan yönetilecek; Pensilvanya'dan değil demiştim. Ordu'nun yakasından ellerini çeksinler. 15 Temmuzların ruhu onların kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Gelip devletimize hesaplarını versinler ve bu milletin yakasından düşsünler. Biz ahlak, dürüstlük ve erdem sayfası açıyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Başkan Dr.Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz'un etkilerinin hala devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz olayı, 2016'da bitmemiştir. Hala etkileri devam ediyor. Eğer tedbir almazsak korkarım ki devam edecek, ama biz buna izin vermeyeceğiz. O gece peygamber ocağımızdan çıkan kumandanlar üniformaları ile silahlarını yanlış bir şekilde kullanarak halkımızın üzerine ateş etmişlerdir. Bunun cezası çok ağırdır. Bunun cezası sadece dünyada değil ahirette de sorulacaktır. Çünkü bu masum halk onları yetiştirmiştir, beslemiştir, ama onlar hıyanetin en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bunu hiçbir zaman affetmeyeceğiz. 15 Temmuzların ruhu onların kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Buna halkımız, iktidarımız, devletimiz muktedirdir" şeklinde konuştu.

"Biz ahlak, dürüstlük ve erdem sayfasındaki açıyoruz”

En büyük kötülüğün ayrıca İslam dinine karşı yapıldığını da belirten Başkan Güler, "Hizmet kelimesi en ağır darbeyi almıştır. Herkes birbirinden şüphe eder olmuştur. Bu konuyu analiz edenler, bu olayı üçe ayırıyorlar. İbadet ehli olanlar, ticaret ehli olanlar ve ihanet ehli olanlar. İbadet ehli olanlar korkularından ülkemize gelemediği için bütün bu vebali diğerlerini de çektirmektedirler. Cesur olmalarını onlardan istiyorum. Gelip devletimize hesaplarını versinler ve bu milletin yakasından düşsünler. Biz ahlak, dürüstlük ve erdem sayfası açıyoruz. Bu sayfa aynı zamanda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sayfasıdır. Bunu herkes iyi bir şekilde bilsin" diye konuştu.

"Ordu'nun yakasından ellerini çeksinler”

Başkan Güler açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Ben Ordu'ya gelince Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil demiştim. Ordu'nun yakasından ellerini çeksinler. Biz halkımıza karşı sorumluyuz. Hiçbir çıkar grubuna değil. Ne söz verdiysek sözümüzde duruyoruz. 15 Temmuz günü yaşananların bir daha tekrar etmemesi için Ordu'dan çıkan bu örnek çalışmalar ülkemiz içinde örnek olacaktır. Aksi takdirde ülkemiz bunlarla devamlı cebelleşmek zorunda kalacaklardır. Bu kahpece hücumların karşısında vücutlarını siper eden tüm kardeşlerimize saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Onlar bizim için rol modeldir. Biz bu rol modeli aynı şekilde devam edeceğiz. Gözümüzü hiçbir şeyden sakınmıyoruz."