Hilmi Güler, 200'e yakın proje açıklayacak

AK Parti Genel başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da katılmasının beklendiği proje tanıtım programı saat 13.30'de Durugöl Recep Kara Spor Salonunda düzenlenecek. 3 bin kişinin katılmasının beklendiği programda 19 ilçeye yapılacak yaklaşık 200 adet projenin tanıtımı yapılacak.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde Ordu'nun Karadeniz'in yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacağını belirterek, “Ordu'nun kalkınmasına katkı yapacak projelerimizi tanıtıp seçildiğimiz takdirde hiç beklemeden uygulamaya başlayacağız. İki günümüz birbirine eşit olmayacak. Her gün bir önceki günün üzerine koyarak çalışacağız. Son zamanlarda kullandığım bir cümle var; ‘Gölgede duranın gölgesi olmaz'. Dolayısı ile ben şimdi sıfırdan başlıyorum. Bunu hep birlikte yapacağız. Burada sen yok, biz yok, siz varsınız diye düşünüyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Daha güzel günleri hep birlikte beraber getireceğiz” dedi.