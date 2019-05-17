Hilmi Güler: “Denizle barışacağız”

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Karadeniz kıyısında olmasına rağmen denizden yeterince yararlanamadığını belirterek, “Denizle barışık olmak zorundayız” dedi.

Ordu'nun turizm açısından denizi ve doğası ile müthiş bir potansiyele sahip olan Ordu'nun ekonomi ve ihracat açısından Doğu Karadeniz Bölgesi'nin üçüncü büyük ili olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, ilk etapta liman ve balıkçı barınaklarını geliştireceklerini belirtti. Denizin imkânlardan en iyi şekilde yararlanacaklarını ifade eden Mehmet Hilmi Güler, “Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çok farklı turizm çeşitliliğine sahip bir şehiriz. Fakat denizden yeterince yararlanamıyoruz. Tarım, hayvancılık ve ihracat açısından konteyner limanı son derece önemli bir proje. Dolayısıyla ilk etapta konteyner limanını hayata geçirmek istiyoruz. Denizle bitişiğiz ama denizle barışık değiliz. Denizi hayatımıza dâhil etmek zorundayız” diye konuştu.

Deniz turizminin turizm gelirleri içindeki payını daha yukarılara çekeceklerini kaydeden Başkan Güler, “Denizde bir tane tekne yok. Balıkçı barınakları dâhil olmak üzere hepsi devreye girsin istiyoruz. Ünye'de bir teknenin yapımı bitmek üzere. Bu tekne ile vatandaşların seyahat edip yemek yiyebilecekleri bir ortam oluşturulacak. Yani bir anlamda denizdeki turizm hareketliliğini arttırmak için çalışma yapacağız. Bu bölge deniziyle de bir cazibe merkezi haline gelsin istiyoruz” dedi.