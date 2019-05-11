Hilmi Güler: “Hayat sadece fındık değil”

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da ekonomik ve sosyal hayatın fındığa bağımlı hale geldiğini belirterek, “Hayatımızı fındığa bağlamışız. Artık yeni üretim alanlarına yöneleceğiz. Hepiniz kendi işinizi kuracaksınız. Sizin ürettiklerinizi ben alacağım, satış derdimiz yok” dedi.

Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulları ile bir araya geldi.

Ulubey, Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe v e Kabataş Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe Başkanlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Güler, kendilerini yoğun bir dönem beklediğini söyledi. Ordululara söz verdikleri projeleri gerçekleştirmek için planlı, programlı ve koordinasyon eşliğinde başarılı bir çalışma dönemi geçirmeleri gerektiğine dikkat çeken Güler, bundan sonra daha üretken ve daha çalışkan olmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Hayatınızı fındığa bağlamak yanlış”

Hayatı sadece fındık üzerine kurmamak gerektiğine dikkat çeken Güler, “Artık eski şekilde düşünmeyeceğiz. Eski düşünmekten kastım şu. Bir fındık var diyoruz. Fındık az olurca da üzülüyoruz çok olunca da üzülüyoruz. Yani bir fındığa bağlıyoruz hayatımızı ve her şeyimizi bununla izah ediyoruz. Bütün bahanelerimizi, şikâyetlerimizi ve mazeretlerimizi fındık üzerine kuruyoruz. Fındığın dışında bizim bir sürü kaynağımız var. Turizm, tanıtım, hayvancılık, enerji var. Var da var. Fındığa ilaveten yeni üretim alanlarına yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor, zaten birlikte yapacağız. Hepimiz maaşla çalışmaktan ziyade kendi işimizi kuracağız” dedi.

Güler, şöyle konuştu:

“Bahçelerimiz boş duruyor. Bahçelerimize fındıktan fındığa girmeyeceğiz. Çevireceğiz etrafını gezen tavuk mu yapacaksınız başka ikinci ürün mü üreteceksiniz. Sizin ürettiklerinizi ben alacağım, satış derdimiz yok. Bununla ilgili şirketimizi mağazamızı kuruyoruz. Meyve suları ile ilgili çalışmalar yapacağız. Yere düşen elmalarımızı toplamıyoruz. Eskiden bizim odalarımız bir oda elma, bir oda armut kokardı. Bugün ise köye giderken yumurta, süt götürüyoruz. Dolayısıyla kuracağımız şirket vasıtasıyla siz ne üretirseniz biz alacağız.”

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ve Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Mehmet Hilmi Güler'e ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler.