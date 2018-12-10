Hilmi Güler: “Hizmette adaletli olacağız”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, hiçbir ayrım gözetmeksizin Ordu'nun en uç noktalarına kadar hizmet götüreceklerini belirterek, “Adil, uzlaşmacı ve kucaklayıcı bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Hangi görüşten insan olursanız olun bu milletin bir evladı olmanız yeter” dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, ziyaret ve incelemelerine devam etti. İlk olarak beraberinde Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ile birlikte Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğini ziyaret eden Mehmet Hilmi Güler'i, Birlik Başkanı Erdoğan Akyürek ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Konferans salonunda meslek oda başkanları ile bir araya gelen Güler, esnafın toplumun temel direği olduğunu söyledi. Güler ziyarette oda başkanlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve not aldı.

Bu ziyaretin ardından Ordu Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Güler, kalabalık bir muhtar topluluğu tarafından karşılandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, ziyaret için teşekkürlerini iletti. Mehmet Hilmi Güler burada muhtarlara yaptığı konuşmada, muhtarların Ordu'nun en küçük yörelerine kadar uzanan bir dinamik olduğuna dikkat çekti. Güler, “Siz toplumun kılcal damarlarısınız. Ordu'nun en uç noktalarındaki dinamiklersiniz. Yeni dönemde en küçük bir ayrım yapmaksızın bu memleketin her yöresine hizmet götüreceğiz. Adil, uzlaşmacı, kucaklayıcı ve hangi görüşten olursa olsun hiçbir ayrım yapmayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Farklı düşünce ve görüşlere bakmıyorum, bu memleketin bir evladı olmanız bizim için yeter” dedi.

Güler, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaretinin ardından sırasıyla Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, Hak-İş Ordu Şubesi ve Ordu Kent Konseyini de ziyaret ederek görüş alışverişlerini sürdürdü.