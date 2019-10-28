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Hilmi Güler, ICBC'den istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, dünyanın en büyük bankalarından biri olan ve Türkiye’de çalışan Çinli banka ICBC’deki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, dünyanın en büyük bankalarından biri olan ve Türkiye'de çalışan Çinli banka ICBC'deki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.


Çinli Industrial&Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey bankasından yapılan açıklamada, "Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır" denildi.

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