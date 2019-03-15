Hilmi Güler kararlı geliyor

Seçim çalışması için gittiği ilçelerde coşkuyla ve halkın sevgi gösterileriyle karşılanan Güler, yeni dönemde Ordu'da çöp toplama, kaldırım yapma ve asfalt döşeme gibi klasik belediyecilik dışına çıkacaklarını, ekonomik, sosyal, çevre ve istihdam konularına yoğunlaşarak yeni iş alanları açacak projelere yoğunlaşacaklarını söyledi.

Yeni dönemde Ordu'nun Karadeniz'in yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacağını söyleyen Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılından beri birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Güler, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde önce İSKİ, sonra İGDAŞ, daha sonra kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak birlikte çalıştık. Önce İstanbul'u, sonra Türkiye'yi hep birlikte kalkındırdık, şimdi sıra Ordu'da. Cumhurbaşkanımız bu görevi tevdi ettiği zaman şehrime bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet edecek olmanın sevincini yaşadım. Seçildiğim takdirde hiç beklemeden kolları sıvayacak, hemen projeleri uygulamaya koyacağız. Oturmak için değil iş yapmak için geldim. Gölgede oturmayacağım, gölgede oturanın gölgesi olmaz. Peygamber Efendimiz, ‘İki günü eşit olan ziyandadır' buyuruyor. İki günümüz birbirine eşit olmayacak ve sürekli yenilik sürekli değişimle Ordu'nun geleceğini yeniden yazacağız” dedi.

“Belediyeciliğin çıtasını yükselteceğiz”

Klasik belediyecilik anlayışını değiştireceklerini de kaydeden Güler, şöyle konuştu:

“Belediyecilik kriterini bir üst çıtaya taşıyacağız. Yani klasik belediyecilik olarak bilinen çöp toplamak, kaldırım yapmak, asfalt döşemek belediyelerin işleri ama biz biraz daha çıtayı yükselteceğiz. Ekonomik, sosyal, çevre, ve istihdam konularına yoğunlaşacak, yeni iş alanları açacak, üretime yönelik projelere yoğunlaşacağız. Ordu'yu örnek bir kent haline getirmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçesi var. Dolayısıyla bu 19 ilçe 19 inci demek. Bu 19 inciden güzel bir kolye yapacağız."

“31 Mart seçimleri bir bekâ seçimidir”

31 Mart seçimlerinin önemini de değinen Güler, şu görüşlerde bulundu:

”Bu seçim öyle göründüğü gibi basit ve sıradan bir seçim değil. Geçmiş dönemlerde yapılan normal bir seçimde değil. Bu seçim iç ve dış olaylara bakıldığında gerçekten bir bekâ seçimidir. Bu seçim yalnızca Türk milletinin değil, bütün gönül coğrafyamızda yaşayan 2 milyar mazlum milletin geleceğinin seçimidir. Gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu milletin bekâsı için elini taşın altına koydular. Gönülden inanıyorum ki, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hem Türkiye'de hem Ordu'da zafer kazanacak. 31 Mart'ta Cumhur ittifakının zaferini dosta düşmana göstereceğiz. Bu ittifak sonuna kadar devam edecek.”