Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin merkezi olacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hilmi Güler, Ordu'yu bir deniz ticaret merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, bununla ilgili vizyon projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Güler, yaptığı açıklamada, hazırladıkları projede özellikle Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun mihenk taşı olacağına dikkat çeken Güler, “Karadeniz-Akdeniz yolunda güzel bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu yoldan 41 vilayetin bütün ithalat ve ihracatı Ordu'dan geçecek. Oradan çok önemli bir şeyi daha sonra belki demir yolu ile yük taşımacılıkla belki de Ünye-Ceyhan boru hattıyla birleştirdiğimiz zaman buranın kaderi bambaşka bir hale dönüşecek ve belki buralarda petrol kimya tesisleri ile lojistik merkezi ve aynı zamanda rafineler ile gemilerin bakımıyla, tersaneler ile muhteşem bir yer olacak. Ordu'yu da taşan ülkemize de mukayeseli bir üstünlük getiren bir projeye dönüşecek” dedi.

Ordu'nun denize bitişik olmasına rağmen denizle barışık olmadığını vurgulayan Güler, yeni dönemde kesinlikle denizle şehri barıştıracaklarını söyledi. Güler, “Denizimiz var ama barışık değiliz. Bakıldığı zaman buradalar tekne göremezsiniz. Bizim çocukluğumuzda buraya aşağı yukarı 20-30 sene geriye giderseniz gemiler ve yolcular geliyordu. Buranın mutlaka kruvaziyerler ile desteklenmesi lazım. Düşünün ki, bir yolcu gemisinin geldiğinde büyük bir kruvaziyerin en az 2-3 bin kişinin Ordu sahil yolundan esnaf ve sanatkarımızın desteklendiğini düşünün. Bunun düzenli olarak gelmesi, oteller ve turistik tesislerle birleşmesi, muhteşem bir olay. Fındığın 2-3 milyar dolarlık ihracatı fındık olarak düşünürseniz, bu 2-3 milyar dolarlık ihracat çikolataya dönüştüğü zaman, katma değeri birden 8 milyar dolara çıkıyor. Dolayısıyla Ordu, bu hizmetleri gerçekleştirdiğimizde Karadeniz'in ticaret noktası olacak” diye konuştu.