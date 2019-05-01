Hilmi Güler: “Ordu parmakla gösterilecek”

31 Mart Yerel Seçimlerinde 552 proje hazırlayarak Ordu'da yeni bir dönemin başlayacağı işaretlerini veren ve seçimlerde yüzde 57 oy ile seçilme başarısı gösteren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyelerin belirli öz kaynakları dışında yeni finans kaynakları için kolları sıvadı.

Başkan Güler, geride kalan haftayı dolu dolu geçirdi. İlk olarak geçen hafta sonunda Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısına katılan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada bazı bakanlıklarla görüşmelerde bulundu. Ardından hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampa katılan Başkan Güler, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarla görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlara Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine destek sağlanması talimatını verdi.

Yeni dönemde 19 ilçede önemli projeler uygulayacaklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mevcut İller Bankası gelirleri dışında yeni finans kaynakları oluşturmak için sıkı bir çalışma içine girdiklerini belirtti. Ordu'yu daha ileriye taşıyacak proje ve yatırımlar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Güler, son iki haftada yaptığı görüşmelerle iki yıllık proje ve yatırımların sözünü aldıklarını ifade etti. Başkan Güler, “Ordu'ya ekonomik, sosyal, istihdam, turizm konuları başta olmak üzere birçok proje uygulayacağız. Bu sebeple projelere gerekli mali kaynağı yerelden ve genelden oluşturmak zorundayız. Geçen hafta Ankara'ya iki kez giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızla görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız bakanlara Ordu'daki projelere destek sağlanması talimatını verdi. Bize de bundan sonra kolları sıvayıp projeleri başlatmak kalıyor. 19 ilçemize önemli projeleri kazandırarak Ordu ilimizin çehresini değiştireceğiz” dedi.

“Ordu parmakla gösterilecek”

Ordu'nun çok dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Amacımız dinamik ve mükemmel olan kentimizi daha mükemmel hale getirmektir. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında kurduğumuz temaslarla birlikte kentimizde yeni yatırımları hayata geçireceğiz. Çinli ve Japon temsilciler şehrimize ziyaretlerde bulundular. Çinli ICBC Bankasının yöneticileri üç gün Ordu'da kaldılar ve yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik, projeleri konuştuk. Buradaki ihtiyaçlarımıza yönelik Çinli firmalar gelecekler ve yapılabilecek projelere dair toplantı yapacağız. Bundan önce de Japonya Büyükelçisi gelmişti, onunla da bir takım görüşmeler yapmıştık. Çin ve Japonların ilimize güzel bir ilgisi var. İnşallah yapacağımız güzel anlaşmalarla birlikte Ordu'yu parmakla gösterilen bir merkez haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.