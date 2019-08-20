Hilmi Güler: “Ordu sıra dışı bir şehir”

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun huzur içinde yaşanılabilir, herkesin mutlu olacağı bir şehir olmasını istediğini belirterek, “Sıradan bir Ordu yönetmek istemiyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 2. Dönem 1. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ordu Kent Konseyi Yürütme Kurulu için yapılan oylamada Ömer Aydın başkan olarak seçildi. Divan Başkanı Atilla Tatar, Divan Kâtibi ise Nilüfer Tepe ve Seyfettin Kızıl oldu.

“İcracı bir kent konseyi olacağız”

Asıl niyetinin geniş kapsamlı bir yönetim atmosferi oluşturmak istediğini kaydeden Mehmet Hilmi Güler yaptığı konuşmada, “Bugün burada çok önemli bir iş için bir araya geldik. Samimi bir açıklama ile söylemek isterim ki konseyin 15 kişi olmamalıdır. Bunun üzerinde de çalışma yapacağım. Herkesin fikrinin alınabileceği geniş kapsamlı bir grup oluştursak bundan ben daha çok memnun olacağım. Birlikte olacağımız süre içerisinde tarzımız geniş katılımlı, demokratik, şeffaf, sadece dinleyen değil aynı zamanda icracı bir kent konseyi olmasını istiyorum. Benim asıl niyetim dar bir çerçevede değil geniş kapsamlı bir yönetim atmosferi oluşturmak. Sadece genel kurulu temsil eden kişilerle de değil burada olmayanlarında katılacağı bir platform oluşturmak. Bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. İmkânı olan herkes buraya gelsin” dedi.

“Sıradan bir Ordu yönetmek istemiyorum”

Ordu'nun sıra dışı bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Güler, şöyle devam etti:

“Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarımızda istiyorum ki Ordu huzur içinde yaşanılabilir, herkesin mutlu olacağı bir şehir olsun. Bunun içinde çevre bilinci, estetik, ekonomik, insan hakları dâhil bir bütün içinde bunları ele almalıyız. Ordu buna layık bir şehir. Çağdaş şehirlerde ne varsa hepsi burada olsun. Burası Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu. Bunu sadece slogan olarak ortaya koymadık. Bu bizim stratejimiz. Düşünen bir Ordu aynı zamanda neler geliştirebileceğini analitik olarak bilen. Üreten bir Ordu sadece materyal üreten bir Ordu değil; fikir üreten, sanat üreten yeni projeler üreten bir Ordu olacak. Ben sıradan bir Ordu yönetmek istemiyorum. Burası zaten sıra dışı bir şehir. Sıra dışı şehrinde üst limiti olmaz. Bununla ilgili elimden gelen her şeyi yapmaya hazır haldeyim. Konseyde bu şekilde organize olsun diye bazı görüşmeler yaptık. Değerli genel kurulumuz bu düşünceleri göz önüne alarak ileriye dönük yeni değişiklikleri yapan ucu açık ama icracı kurul olacak.”

“Aza razı biri değilim”

Herkesi kapsayan herkese hizmet eden katılımcı bir platform olacaklarını ifade eden Mehmet Hilmi Güler, “Ana felsefemiz kültür ve turizm başta olmak üzere bunların alt yapısı olarak tarımı destekleyici bir unsur olmasını istiyoruz. Benim çocukluğumdan beri hayal ettiğim Ordu bu Ordu. Köy şehir entegrasyonunda şunu düşünüyorum. Fındığın bahçelerinin altı olduğu gibi meradan oluşuyor. Buralarda ikinci ürünler üretebiliriz. Belediye sadece çöp ve kaldırımla uğraşan bir yapı değil. Ben hayatım boyunca hep yarışır durumda olduğum için aza razı biri değilim. Sizlerle birlikte güzel şeyler yapmayı istiyorum. Seçilecek arkadaşlarımız kendini sadece listeyle sınırlı görmesinler. Burada olan olmayan herkesi kapsayan herkese hizmet eden katılımcı bir platform olsun istiyorum. Belediye binasını sadece belediye meclisi üyeleri için kullanmayacağız. Kadın meclisi, çocuk meclisi, engelliler meclisi kuracağız. Haftanın her günü 4 ile 5 arasını halk saati olarak ayıracağım. Gelin konuşalım, görüşelim” şeklinde konuştu.