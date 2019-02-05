Hilmi Güler: “Ordu taklit eden değil taklit edilen bir şehir olacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun kalkınma hamlesine yeniden döneceğini belirterek, “Ordu'yu fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Yapacağımız çalışmalarla Ordu'yu taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Güler, dostluk ve kardeşlik unsurlarını da kaybetmemek gerektiğini ve dışarıdan müdahalelere asla izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, “Bize kimse ayar veremez, biz ayarı kendimiz veririz” diye konuştu.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler ile Ordu belediye başkan adayları, basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemekte basın mensupları ile tek tek tanışan başkan adayları yeni dönemde ‘mutlu ve kalkınan bir Ordu' ortaya çıkaracaklarını belirttiler.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Yemekte bir konuşma yapan AK Parti Ordu büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, basın mensuplarının ortak çalışma arkadaşları olduğunu ve Ordu'nun geleceğini beraber yazacaklarını belirtti. Güler, “Ordu'nun geleceğini mutluluk türküleri söyleyerek sevgi ile yazacağız. Çünkü Ordu'da kırık gönüller var. Bu gönülleri tamir edeceğiz ve kazanacağız. Burada seçim çok da önemli değil, seçimler olur geçer, demokrasinin şölenleridir. Önemli olan, en azından sadece 2 ay değil, 60 ay bu mutluluğu birlikte geçirmemiz. Ordululuk bilinci içerisinde sizlerle birlikte daha evvelden olmadığı şekilde Ordu'nun geleceğini yeniden yazacağız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Ordu fabrika ayarlarına dönecek”

Ordu'nun 2002'de başlayan kalkınma hamlesine yeniden döneceğini vurgulayan Güler, “Biz yapılacak çalışmalar ile Ordu'da fabrika ayarları dediğimiz belki de temel hücrelerimizi tekrar canlandıracağız. Bu çalışmalar ile Ordu'yu taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline getireceğiz hem kalkınma açısından hem entelektüel boyut hem de projeler açısından. Çünkü çağımızdaki belediyecilik artık asfalt ve kaldırım değil. Bunlar zaten bizim asli görevimiz” şeklinde konuştu.

“Bize kimse ayar veremez, ayarı biz veririz”

Anketlerin seçimleri kazanacaklarını gösterdiğini ancak Ordu'da son dönemde kardeşlik ve dostluk unsurlarının zedelendiğini vurgulayan Güler şöyle devam etti:

“Anketlere göre kazanıyoruz ama kardeşliğimizi ve dostluğumuzu kaybediyoruz. O zaman bu kazancın hiçbir kıymeti yok. Önemli olan seçimleri kazanmak değil, kardeşliğimizi pekiştirmek, dostluğumuzu pekiştirmek. Birbirimizin yüzüne bakacak şekilde, gözünün içine bakacak şekilde gönlümüzü açma meselemiz. Bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Çünkü biz, öyle bir gelenek ve değerler manzumesinden geliyoruz ki, bize kimse ayar veremez, biz ayarı kendimiz veririz. Onun için sadece bir miktar zaman kaybetmiş oluruz. Zaman da kaybetmeyelim, dostluk ve kardeşliğimizi de kaybetmeyelim.”

“Ordu, Ordu'dan yönetilecek”

Güler, FETÖ konusunda da oldukça hassas olduklarının altını çizerek, “Biz Ordu'yu dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Ordu'yu Ordulular yönetecek. Orduyu sizlerle birlikte yürüteceğiz. Ortak akıl ve ortak projeler yürüteceğiz. Bu bakımdan bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Yurt dışından olacak müdahaleler ile bunu yapmayacağız. Ordu, Ordu'dan yönetilecek, Pensilvanya'dan değil” açıklamasında bulundu.

“Ordululuk ruhu ile hareket edeceğiz”

Güler, her zaman Ordululuk ruhu ile hareket ettiklerini de kaydederek, “Ordu'nun çok güçlü bir basını var. Ordu'nun basını ile bu işi yapacağız, belediye çalışanları ile bu işi yapacağız, hiçbir ayrım göstermeyeceğiz. Bizim için Enver bey de bir değerdir, İdris bey ve Cumhuriyet Halk Partililer de bir değerdir. Çünkü biz yapılan bütün hizmetleri teşekkür ile karşılıyoruz. Ordu'yu bir bütün halinde kalkındıracağız. Buradaki en önemli şey Ordu'nun birliği, beraberliği ve Ordululuk ruhudur. Nasıl ki A Milli Takımın kalecisi Galatasaraylı, santrforu Fenerbahçeli, defansı Beşiktaşlı, antrenörü Trabzonsporlu olduğu gibi ise bizim de bir Ordu milli takımımız var” dedi.

“Fındığı yücelteceğiz”

Güler, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Ben başından beri bilinçli bir politikayı sürdürmeye çalışıyorum. Hem partinin kurucularından biri olarak hem de devlet terbiyesini çocukluktan beri almış biri olarak ve milleti sevgisini benimsemiş biri olarak ben size dedim ki sevgiyi büyütmeye geliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu bir nokta sevgiyi büyüteceğiz. Fındığın dalını sevgi ile uzatacağız bunu özellikle bilesiniz. Fındık ile ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Nasıl ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yine ülkemizin yüzde 70 dünya üretiminde payı olan Bor konusunda çalışma yaptıysak yine Türkiye'nin dünya çapında en önemli ürünü olan fındığı da yücelterek Ordumuzun ve Türkiyemizin ekonomisine katkıda bulunarak çalışmaları yine sizlerle beraber Ordumuzun güzide basını ile birlikte yapacağız.“

“Ordu'yu ortak akılla yöneteceğiz”

“Ayrımcılığa ve özel olmaya karşıyım. Bunu özellikle bilesiniz bu bakımdan çalışmalarımıza çok büyük önem veriyoruz. Yine slogan olarak şunu söylemiştim aynı zamanda bu bizim lottomuz olacak. Ben buraya ben demeye gelmedim. Biz demeye gelmedim ve siz büyük bir ailesiniz demeye geldim. Çalışmalarımızı ortak akılla yapacağız hiç bir projeyi tepeden inme yapmayacağız, halkımıza sizlere basınımıza sorarak yapacağız. Herkes gönlündeki düşüncesini kafasındaki fikrini enine boyuna düşünerek ortaya koyacağı için gönlümüzde rahat olacak. Bu projeleri askıya çıkararak enine boyuna düşünerek uygulayacağız ve Ordu'yu bir dünya kenti bir yıldız kent yapacağız. Bu bakımdan Allah bizi mahcup etmesin.”

Güler, konuşmanın ardından basın mensuplarının masalarına giderek onlarla bir süre sohbet etti. Yemeğe AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, il yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları da katıldı.