Hilmi Güler: “Ordu'yu ortak akılla yöneteceğiz”

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak, “Düşünen, yarışan ve üreten Ordu için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve cemiyet üyelerini ağırladı. Ordu için yeni bir önemin başladığını ve tüm kesimleri kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyen Başkan Güler, "Sizlerin de desteği ile Ordu'yu ortak akılla yöneteceğiz” diye konuştu.

Başkan Güler yerel yönetimler açısından basın kuruluşları ve basın mensuplarının önemine dikkat çeken, “Basın bizim gözümüz, kulağımız ve aynı zamanda vicdanımızdır. Vatandaşlarımız ile kurduğumuz köprünün en önemli ayağı basın mensuplarımızdır. Bu doğrultuda siz değerli basın mensuplarımızın desteği ile Ordu'yu ortak akıl ile yöneteceğiz. Düşünen, yarışan ve üreten Ordu için hep birlikte çalışacağız. Yönetim anlayışımızda sevgiyi vurgulamış ve sevgiyi büyüteceğimizi söylemiştim. Çok şükür sevgiyi büyüttük ve hızlı şekilde de aşı tuttu. Şimdi erdemli, dürüst, onurlu, yiğit ve delikanlı bir davranışı hep birlikte hayata geçireceğiz. Biz bu davranışları pekiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, “Ordu sizden çok şey bekliyor. Bizler de Ordu basını olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.