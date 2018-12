Hilmi Güler: “Ortak paydamız Ordu”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, her görüşten insana saygılı olduklarını, ortak paydalarının Ordu olduğunu belirterek, “Hangi görüşten olursanız olun önemli olan Ordu'yu kalkındırmak. Ama burada en önemli unsur sevgidir. Biz sevgiyi büyütmeye geldik” dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, beraberinde AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Konca, Abdurrahman Karagöz, Hakan Yurdakul, Serkan Danış, Hamdi Şensoy ile birlikte Ordu Altınordu Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Yaşar Temel ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları tarafından karşılanan Mehmet Hilmi Güler, gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.

“Hilmi Güler ismini herkes benimsedi”

Ziyarette bir konuşma yapan Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Temel, Güler'in bakanlığı döneminde Ordu'ya yaptığı hizmetlerin unutmadıkları söyledi. Adaylık sürecinde onun isminin açıklanmasının tüm muhtar arkadaşlarda bir heyecan ve sevinç oluşturduğunu kaydeden Temel, “Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Mehmet Hilmi Güler'i aday gösterdiği ve Ordu'ya böyle bir dava adamını uygun gördüğü için hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Bizim her siyasi partiye kapımız gönlümüz açık. Ama Hilmi Güler denildiğinde her siyasi görüş tarafından kabul edilen ve benimsenen bir isimdir” diye konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de tüm Ordu'nun Mehmet Hilmi Güler isminde birleştiğini belirterek, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı, partimizin programını bizzat yazan bir adayımız var. Ordu olarak onun engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmamız lazım. O sebeple gitmediğimiz mahalle kalmamalı. Onun bakanlığı döneminde başlayan hizmet akışının durmaması, devam etmemesi lazım. İşte Ordu'ya hizmetlerin durmaması adına Cumhurbaşkanımız bir büyüğümüzü bize gönderdi” şeklinde konuştu.

“Ordu'nun en önemli eksiği sevgi. Biz sevgiyi büyütmeye geldik”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, ailesinden belediye başkanlığı yapmış ve tüm Ordu'nun bildiği bir isim olduğuna dikkat çekerek, “Belediyecilik bizim işimiz. Ordu benim memleketim. Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'nun kuruluşunu sağlayan ve şehirleşme anlamında büyük hizmetleri olan dedem Süleyman Felek'ten itibaren Ordu bizim gözbebeğimiz. Ordu için bakanlığımız döneminde doğalgaz, barajlar, dereyolu, üniversite, tıp fakültesi, elektriklerin yer altına alınması birçok hizmetlerde bulunduk. Proje işi kolay. Zaten bizim işimiz gücümüz proje. Önemli olan Ordu'yu kalkındırmak. Hangi görüşten olursanız olun önemli olan Ordu'yu kalkındırmak. Ama burada en önemli unsur sevgidir. Biz sevgiyi büyütmeye geldik” ifadelerini kullandı.

“Sen, ben, biz yok, siz varsınız”

Güler, şunları söyledi:

“Tek derdimiz Ordu'ya hizmet etmek. Ortak paydada buluşmalıyız. Şu, bu yok. Ben, biz yok siz varsınız. Bu olursa daha yavaş yapılabilecek işi daha hızlı yapabiliriz. Siz Ordu'nun kılcal damarlarısınız. Bizim görevimizde sizinle aynı. Aynı damardan geliyoruz. İşte bu düşünceyle aynı iğne oyası gibi Ordu'nun tüm mahallelerini karış karış, nakış nakış değerlendirelim istiyoruz. Siz de bizi rahat bırakmayın ama projelerinizle gelin. Siz Ordu'nun kılcal damarlarısınız. Belediyecilik bizim işimiz. Bu dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Allah nasip eder o makama oturursak sizinle her an görüşebileceğimiz bir network ağı kurmayı düşünüyorum. Bu ağ sistem sayesinde sizinle her an görüşebilecek ve sorunları daha kısa sürede çözümleyebileceğiz.”