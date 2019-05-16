Hilmi Güler: “Tarihi doku korunacak”

Mehmet Hilmi Güler, Taşbaşı Mahallesi'ndeki tarihi evlerinin restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte mahallenin farklı bir kimliğe bürüneceğini söyledi.

Taşbaşı Mahallesi'ndeki tarihi evlerin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden çalışmalarla ilgili Başkan Hilmi Güler'e sunum gerçekleştiren Restorasyon Uzmanı Sait Şaşmaz “Taşbaşı Kentsel Sit Alanı 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kent Estetiği Projesi” kapsamında 21 adet evin restore edildiğini ikinci etap çalışmalarının ise sürdürüldüğünü söyledi.

“Taşbaşı Ordu'nun tarihini yansıtıyor"

Kentsel Sit Alanı 1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kent Estetiği Projesi ile ilgili restorasyon uzmanı Sait Şaşmaz'dan bilgi alan Başkan Güler, “Otantik mimariye sahip Taşbaşı Mahallesi'nde tarihi evlerimizin restorasyonu sürüyor. Taşbaşı, Ordu'nun tarihini yansıtan bir mahallemizdir. Bu tarihi dokuyu geleceğe taşımak için gereken çalışmaları yapıyoruz. İnşallah çok güzel olacak” dedi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili verdiği bilgide yapılan çalışmanın Taşbaşı ve Zaferi Milli Mahallelerini görsel olarak kurtarmanın ilk hareketi olduğuna vurgu yapan Restorasyon Uzmanı Sait Şaşmaz, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şu anda iki kısımdan oluşan bir sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülüyor. Bunlardan birisi Sıtkıcan Caddesi'nin devamında kalan yaklaşık 10 tane teşhirli binanın olduğu bir alan. Aynı zamanda Türk Sokak'ta devam eden çalışmalar var. Bunlar aynı zamanda denizden bakıldığında görünen evler. Bunların tamamı tarihi sit alanında kalıyor. Bu evleri yaşanabilir kılmak lazım. Bunun sonrasında ise ikinci etap devam ederken Taşbaşı ve Zaferi Milli Mahalleleri sahil kesiminde bulunan 48 yapıya dokunarak Ordu'nun siluetini değiştirmiş olacağız. Bu proje Ordu'ya turizm açısından büyük değer kazandıracak bir çalışmadır” diye konuştu.

Restorasyon Uzmanı Sait Şaşmaz, verdiği bilgilerin ardından Taşbaşı Mahallesi'nin günümüzdeki halinin resmedildiği yaklaşık 8 metrelik yağlı boya bir çalışmayı da Başkan Güler'e hediye etti.