Hilmi Güler:”Balı ilaç olarak kullanacağız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi'nin sertifika töreni yapıldı.

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törene katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin yılda 21 ton arı sütü ithal ettiğine dikkat çekerek, proje sayesinde hem kadınların aile bütçesine destek olacağını hem de ithalatın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Kadınların zoru başararak önemli bir işe imza attığını belirten Başkan Güler, “Koyun ve inekten sonra şimdi de arıyı sağıyor ve arının sütünü çıkarıyoruz. Arı sütü çok kıymetli ve hassas bir üründür. Hanımlarımız bu sayede zoru başararak kıymetli bir işe imza atıyorlar. Ülkemiz dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer almasına rağmen yılda 1 ton arı sütü üretiyor ve 21 ton arı sütü ithal ediyor. Bu bize yakışmıyor. Bize düşen bu 21 ton arı sütü üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektir. Eğitim alan 100 kadın 1 ton üretim yapabiliyor. 21 tonluk üretim kapasitesine ulaşmak için ise 2.100 bayana ihtiyacımız var. Biz şimdi vites büyüterek arı sütüne ağırlık verecek ve ilimizle birlikte bal üretilen her yerde bu çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

“Balı ilaç olarak kullanacağız”

Arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğinin müjdesini veren Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “TÜBİTAK ile birlikte arıcılık konusunda bir bilim merkezi kuracağız. Balı ilaç olarak kullanmaya çalışacağız. Bir kavanoz balın fiyatı ortada. Ama bunu ilaca ve kozmetiğe çevirirsek tıpkı arı sütünde olduğu gibi altın değerinde oluyor. Ağır işleri yaptığımız kadar kıymetli işleri de yapacağız. Yani bu işin hamaliyesine değil aynı zamanda beyin işine de ağırlık vereceğiz. Bu projeyle ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak ben sizin arkanızdayım. Bütün çalışanlarımızla sizi destekleyerek burayı bir merkez yapacağız” şeklinde konuştu.

Ordu'da sadece arı konusu değil meyve ve sebze konusunda da İl Tarım Müdürlüğü ile önemli çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başkan Güler, “Ordu, Allah'ın bütün güzellikleri verdiği bir ildir. Hayvancılık konusunda burası bir merkez olacak. Bununla ilgili olarak soğuk hava depoları, meyve suyu fabrikası, reçel fabrikası kuracağız. Ordu'da üretilen her şeyi değerlendireceğiz. Bir yandan koyunculuğa, kaza, gezen tavuğa ve yumurtaya ağırlık veriyoruz. Önümüz açık bundan sonra yapacağımız şey yükte hafif pahada ağır işleri toparlamak. Hanımlar için bir çalışma daha başlatıyoruz. Bütün genç kızlarımıza kodlama öğreteceğiz. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Burası aynı zamanda yüksek teknoloji konusunda da bir merkez olacak. Hem kodlama hem program yazma konusunda Turkcell ile yeni projeler başlattık. Akıllı şehir olma konusunda anlaşmayı imzaladık. Hayatımız bal kadar tatlı, arı sütü kadar değerli olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere kurs bitirme sertifikaları dağıtıldı.