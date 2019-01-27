İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hilmi Güler'den çiftetelli

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen "14’üncü Çambaşı Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14'üncü Çambaşı Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.


Ordu Büyükşehir ile Kabadüz belediyelerince organize edilen festivale katılanlar, kızak ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise kardan adam yaparak fotoğraf çektirdi. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, festivale katılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Hilmi Güler, gerek festivale katılanlar gerekse yayla sakinleri tarafından bir an olsun yalnız bırakılmadı. Davul zurna eşliğinde oynanan oyuna eşlik eden Güler, vatandaşlara eşlik edip çiftetelli oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.