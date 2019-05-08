Hilmi Güler'den ‘dur de' projesine destek

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 5 yıl sürecek ‘dur de' projesine destek verdi.

2019 yılında ‘Akran Zorbalığına Dur De' sloganı ile başlatılan ve akran zorbalığı gösteren çocukların bu edimlerini azaltmak, zorbalığa maruz kalan bireylerin duygularını daha iyi ifade etme hissi kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan proje, pilot bölge olarak Merkez Ortaokulu ve Şehit Ali Şahin Odabaşı İlkokulu'nda uygulandı. Proje kapsamında yüzlerce öğrenciye eğitim ve seminerler verildi. Çalışmanın başarılı olmasıyla proje önümüzdeki günlerden itibaren tüm Altınordu ilçesindeki okullarda yaygınlaştırılacak.

Bu bağlamda bir yıldır yürütülen projenin farkındalığını arttırmak amacıyla 10 Mayıs günü bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde başlayacak.

Kendi ismini taşıyan Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaretinde projeye destek veren Mehmet Hilmi Güler, projeye her türlü desteği vereceğini ifade etti.