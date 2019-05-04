Hilmi Güler'den örnek proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve 1000 kişilik öğrenci yurdunu Ordu'ya kazandırarak eğitim alanında önemli bir boşluğun doldurulmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in eğitime olan hassasiyeti bir kez daha ortaya çıktı.

2006 yılında Ordu Üniversitesi'ni Ordu'ya kazandırarak bugün 25 bini bulan öğrenci sayısı, 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksek okul ve 11 meslek yüksek okulu haline gelmesini sağlayan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde özel öğretim kurslarına gitme imkânı elde edememiş ama branşlarında iyi olan 81 öğrenciye özel kurs verdiriyor.

Öğretmenler bile gönüllü oldu

15 Nisan'da başlayan ‘Birlikte Başaracağız' projesi kapsamında Altınordu ilçesindeki 7 okuldan üniversiteye hazırlanan ancak özel öğretim kurslarına gitme imkanı bulamayan öğrenci belirlendi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden 10, Fatih Anadolu Lisesi'nden 17, Şehit Sefa Kabakkaya İHL'den 10, Altınordu Kız Anadolu İHL'den 12, Ordu Lisesi'nden 9, Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden 12 ve Atatürk Anadolu Lisesi'nden 11 öğrenci olmak üzere 81 öğrenci kurs alındı. 12 öğretmen, 1 kurs yöneticisi ve 1 yardımcı personel olmak üzere 14 öğretmen ve personel herhangi bir ücret talep etmeden kursa katkıda bulunmak için başvurdu. Üçüncü haftasını dolduran kursta 81 öğrenciden 21'i sayısal, 20'si sözel, 22'si eşit ağırlıklı, 18'i yabancı dil branşlarında bir nevi ‘özel devlet kursuyla' üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Hafta sonu yapılan bu kurslarda öğrencilere üniversite sınavlarında çıkan konularla ilgili hızlandırılmış tekrar, özel teknik ve soru çözüm yöntemleri gibi hususlarda önemli çalışmalar yapılarak destek veriliyor.

Öğrencilere sadece ders değil aynı zamanda her an rehberlik hizmetlerinin de sunulduğu kurs merkezinde tüm materyal desteği ve ödenen ücretler Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek protokolü imzalayan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

14 Haziran'a kadar devam edecek proje 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 8.sınıflar ve lise son sınıflara daha fazla genişletilerek daha geniş bir kitleye hitap ederek devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

Güler: “Projeyi büyüteceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kız Meslek Lisesi'nde verilen kursu ziyaret ederek öğrencilerle biraraya geldi. Başkan Güler, yaptığı açıklamada söz konusu projenin ilk etapta pilot bölge olarak belirlenen Altınordu ilçesinde başladığını belirtti. Başkan Güler, “Şu anda Altınordu ilçemizde pilot uygulama olarak başlattığımız bu çalışmayı seneye inşallah daha çok sayıda öğrenci ve birçok kurs merkezi ile açacağız. Aslında yaptığımız çalışmaya bir anlamda özel devlet kursu diyebiliriz. Bizim için en büyük ödül bu çocuklarımızın üniversiteyi kazanması olacaktır” dedi.

Belediyenin görevinin sadece yol, asfalt, kaldırım olmadığını tekrarlayan Güler, “Belediye olarak ekonomik, sosyal ve istihdam projeleri uyguladığımız kadar eğitim alanında da başarılı öğrencilerimizin yetiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.