Hilmi Güler'den reform

Mehmet Hilmi Güler, ilçelerin ekonomik-sosyal ve nüfus potansiyelini değerlendirmek, vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla iki önemli karar aldı. Buna göre OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa'ya, İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye'ye konuşlandırılacak.

Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Programda iki önemli kararı kamuoyu ile paylaşan Başkan Güler, Ordu'nun coğrafi ve nüfus yönünden üç önemli havzaya sahip olduğunu, özellikle sahil kesiminde bulunan Ünye ve Fatsa'nın ekonomik, sosyal, nüfus ve yüksek kesimlerdeki ilçelere olan yakınlık avantajlarından yararlanacaklarını belirtti.

Ünye ve Fatsa'nın son dönemde ekonomik ve sosyal yönden güçlendiği gibi nüfus potansiyeli ve yüksek kesimlerdeki ilçelere yakınlık açısından oldukça avantajlı ve stratejik konumda bulunan ilçeler olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

“Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (OSKİ) Fatsa'ya İtfaiye Daire Başkanlığı'nı da Ünye'ye taşıyoruz. Bu şekilde Ordu'yu daha verimli bir şekilde yönetelim istiyoruz. Sadece Altınordu'da değil birimleri aynı zamanda diğer ilçelere de yayarak geniş bir faaliyeti birlikte yapalım istiyoruz. Diğer birimleri de ilgili ilçelerde zaman zaman ağırlıklarına ve fonksiyonlarına göre yaymak istiyoruz. Böylece Ordu hem verimli hem de yaygın bir şekilde yönetilsin istiyoruz. Zaten Büyükşehir demek ilçeleri yönetmek değildir. Aynı zamanda da diğer ilçelere ağırlıkları taksim ederek bunu yapmak istiyoruz.”

“Ordu'yu daha verimli yöneteceğiz”

Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunan Güler, “Güzel Ordu'muzu daha da güzelleştirmek için Mayıs ayı meclis toplantımızı gerçekleştirerek güzel sonuçlar aldık. Teşkilat şemamızı düzenleyerek daha verimli hale getirdik. İnşallah bundan sonrasında daha güzel çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'yu daha verimli bir şekilde yönetelim istiyoruz” dedi.

“Kalkınma projelerine hız vereceğiz”

Gelecek dönemde yapılacak çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Önümüzdeki dönem kalkınma projelerine ağırlık vereceğiz. Gelecek yıl daha güzel şartlarda, ekonomimizin daha parlak, sosyal projelerimizin tamamlandığı daha güzel bir Ordu'ya ulaşmayı temenni ediyorum. Yemeğimize teşrif eden bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.