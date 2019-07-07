Hilmi Güler'den üreticilere destek

Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunu tarım müteşebbislerini ziyaret ederek geçirdi. Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım projeleri ve çalışmalarına özel ilgi gösterdiğini söyledi.

Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye Kurultayının ardından ilçede bulunan tarım müteşebbislerini ziyaret etti.

Bal üretim tesisindeki üreticileri ziyaret eden Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarıma özel ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Başkan Güler, tarımda gelir getirecek projelerle ilgili büyükşehir bünyesinde oluşturulan Tarım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti: "Emeklerinizin daha fazla değer getirmesi için birlik olmanın yanı sıra her ürünü değil gelir getirecek ürünleri üretmeliyiz. Bir gurubumuz balı üretirken diğer grubumuz da arı sütünü üretmeli. Böylece hem üretim kalitesi artacak hem de gelirimiz artacak. Bu konuda Tarım Bakanlığı gerekli sertifikaları veriyor. Gerekirse Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz de devreye girelim, sizlere bu konuda yardımcı olalım" dedi.

Ziyaretleri kapsamında bir balık üretim tesisini de ziyaret eden Başkan Güler, tesis sahibinden bilgiler aldı. Güler, “Ordu'muz insanı üretim konusunda destek verilirse neler başarabileceğini buradan bir kez daha görmüş oluyoruz. Tüm üreticilerimize Büyükşehirin kapıları sonuna kadar açık olacaktır" şeklinde konuştu.