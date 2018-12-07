Hilmi Güler'e coşkulu karşılama

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya gelişinde coşkuyla karşılandı.

Ordu-Giresun Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Mehmet Hilmi Güler, yoğun bir kalabalık ve tezahüratlar eşliğinde seçim otobüsüne ulaştı. Yağmur yağmasına rağmen kendisini karşılayan vatandaşlara bir konuşma yapan Mehmet Hilmi Güler, “Bugünden itibaren Ordu'da bir sevgi hareketi başlatıyoruz” dedi.

“Sevgi hareketi başlatıyoruz”

Var olan sevgiyi büyütmeye geldiklerine dikkat çeken Güler, “Bu güzel günde bu hareketi sizlerle beraber başlatıyoruz. Projeler zaten bizim işimiz, onları zaten yapacağız. Ordu'yu bir yıldız şehir yapacağız inşallah. Ben yok, biz yok siz varsınız. Buradaki bütün hareket sizlere dönük olacak. Gençlere, hanımlara, dar gelirlilere ve hepimize birden hiçbir ayrılık olmadan sevgiyi büyütmeye geldik, sevdamızı büyütmeye geldik. Hayallerimizi gerçekleştirmek için geldik, Allah bizler mahcup etmesin” diye konuştu.

“Bizi izlemeye devam edin”

Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu güzel hareketin başlamasına vesile olan liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepimiz teker teker bu güzel davanın birer erleri olarak bu sevgiyi büyütmeye geldik. Beni de bu amaçla size sevgisiyle ve selamı ile gönderdi. Bizi izlemeye devam edin.”

Belediye Başkanı dedeye vefa

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya gelişinin ilk gününde vefa örneği göstererek Ordu'da 4 yıl Belediye Başkanlığı yapan dedesinin kabrini ziyaret etti. Ordu'nun 1869 yılında belediye olmasının ardından 9. belediye başkanı olan ve 1898-1902 yılları arasında yaptığı belediye başkanlığında Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'nun şehir düzenine geçilmesinin ilk mimarı olarak bilinen Süleyman Felek başta olmak üzere diğer vefat eden aile fertlerinin kabrini ziyaret eden Güler, “Burası da bizim aile kabristanlığımız. Bu harekete onları ziyaret ederek başlamak istedik. Onların maneviyatından güç alalım istedik. Büyük dedemiz Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'nun şehir düzenine geçişinde büyük rol oynayan birisiydi. Ben de torunu olarak Ordu'nun daha ileri seviyeye ulaşması için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.