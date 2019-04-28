Hilmi Güler'e Liderlik Ödülü

Mehmet Hilmi Güler, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) tarafından 22 yıldır düzenlenen, siyaset ve ekonomi dünyasının prestijli ödülleri arasında sayılan Global Liderlik Forumu'nda ‘Hükümet ve Liderlik Okulu Global Liderlik Forumu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen ve Global Liderlik Forumu'nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum 2019'un galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Uluslarası işdünyasından seçkin konukların katıldığı galanın açılış konuşmalarını BAU Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın ve Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay gerçekleştirdiler.

Gecede bu yılın "HLO Global Liderlik Forumu Onur Ödülü" Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 'e, Hükümet ve Liderlik Okulu Onursal Başkanı Köksal Toptan tarafından takdim edildi. Onur Ödülü plaketinde ‘Ülkemizin gelişimine sağladığınız katkılar ve Hükümet ve Liderlik Okulu katılımcılarına başarı örneği olmanızdan dolayı Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu adına takdirlerimizi sunarız' ifadelerine yer verildi.