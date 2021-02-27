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Hisarcıklıoğlu'ndan Şahin'e teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TOBB Mesleki ve Anadolu Lisesi ve sigorta prim teşviki konularının konuşulduğu görüşmede Hisarcıklıoğlu, gayretlerinden ötürü OTSO Başkanı Şahin'e teşekkür etti.



Telefonla gerçekleşen ikili görüşmede "Ordu TOBB Mesleki ve Anadolu Lisesi bizim okulumuzdur" diyen Hisarcıklıoğlu, okul için gerek donanım gerekse bakanlık nezdinde gerçekleşecek projeler için her türlü desteğin verileceği taahhüdünde bulundu.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 51 il ve 2 ilçe için uygulanan ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin talebi TOBB'a ileten ilk odalardan biri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu ayrıca, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin'e bu çalışmaları ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

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