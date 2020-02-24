Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası turizme kazandırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yapacağı çalışmayla önemli turistik alanları arasında yer alan, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Hoynat Adası'nın cazibesi artacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kuş Cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla peyzaj projesi hazırladı. Proje kapsamında, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirmek amacıyla zemini doğal taşla kaplayacak ve güvenlik için teras alanının etrafını ahşap korkuluk ile çevirecek.

Kuş gözlemi yapılması için teras alanına 2 adet seyir dürbünü yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlayacak. Alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına ise binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark ile adayı seyre gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirilecek.

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eski zamanlarda gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan ada, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor. Kuş gözlemcileri tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.