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Hoynat Adası'nın cazibesi artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kuş Cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturuyor.


Halen yüzde 70 oranında tamamlanan çalışmalar seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşeme, oturma gruplarının imalatı ve kuş gözlemi yapılması için teras alanına 2 adet seyir dürbünü yerleştirilmesinin ardından bitirilecek. Ayrıca alana, araç güvenliğini oluşturabilmek adına binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark ile adayı seyre gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirilecek.


Öte yandan kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı tamamlandı.


Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eski zamanlarda gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan ada, günümüzde ise Tepeli Karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor.

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