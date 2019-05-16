Hurma gençlik iksiri

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, potasyum, kükürt, klor, fosfor mineralleri, A ve B grubu vitaminler yönünden zengin olan hurmanın tam bir gençlik iksiri olduğunu söyledi.

Faydaları saymakla bitmiyor.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, günde iki adet tüketilen hurmanın kabızlık, sindirim problemi, zayıflık, iştahsızlık, kalp problemleri, mide bulantısı ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabileceğini dile getirdi. Karataş, “Hurma en az 20 farklı aminoasit içeriği ile hücre yaşlanmasına karşı koruyucudur, bir nevi gençlik iksiridir” diyerek şu bilgileri verdi:

“Hurma içerdiği A ve B gurubu vitaminleri nedeni ile hem sinir sistemine hem de görmeye çok iyi gelir. Her bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Dolayısı ile porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Günde 2-3 adetten fazla yememek gerekir. Besleyici değeri yüksek olan hurma, kansere karşı doğal bir ilaçtır. Demir eksikliği olanlar tüketebilir. Doğum öncesi ve sonrasında anneler için faydalıdır. İçeriğindeki oksitosin hormonu benzeri bir madde ile doğumu kolaylaştırır, süt miktarını artırır. B6 vitaminlerinden ve magnezyum mineralinden zengin olması nedeniyle depresyona karşı da koruyucudur."