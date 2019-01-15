Hurmayı çekirdekleriyle tüketmeyin

Ordu'da hurmayı çekirdekleriyle yiyen 48 yaşındaki Hamide Kayıkçıoğlu'nun mide bulantısı, tokluk hissi ve ani kilo kaybıyla başlayan şikayeti sonrası yapılan ameliyatta midesinden ameliyatla 10 cm (150 gram ağırlığında) taş çıkarıldı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Hamide Kayıkçıoğlu'nun, yaklaşık 6 aydır erken doyma, tokluk hissi, kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri geçmedi. Hızla kilo vermeye başladı. 6 aydır hemen hemen her yediği midesine dokunan, keyifle yemek yiyemeyen Kayıkçıoğlu, ani kilo verişinin nedenini araştırmak için Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Bölümüne müracaat etti. Hastanın Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan endoskopisinde midesinde biri 7 cm, diğer 3 cm çapında 2 adet taşlaşmış gıda artığı tespit edildi. Bu taşlaşmış gıdaların 3 ay boyunca hemen hemen her gün azar azar tükettiği Trabzon hurmasını çekirdekleriyle birlikte yemesinden dolayı oluştuğu ortaya çıktı.

Endoskopi ile çıkarılamadı

Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Hastanemize karın ağrısı, bulantı, kusma ve kilo verme şikayetleri ile gelen hastamızın yapılan incelemelerinde mide çıkışındaki darlık nedeniyle yediği gıdaların sindirilip bağırsaklara geçmediğini tespit ettik. Gıda artığının aşırı sert oluşundan endoskopik yöntemle parçalayıp çıkarmak mümkün olmadı. Hastayı Genel Cerrahi Uzmanımız Opr. Dr. Nihat Polat'a yönlendirdik. Ameliyata alınan hastanın mide içinde oluşan 2 adet bezoar (bazı gıda madde liflerinin kümeleşip sertleşmesi ile oluşan kitle) yapılaşması çıkarıldı” dedi.

Ameliyat 2 saat sürdü

Operasyonla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat da şunları söyledi: “Hastamız Hamide Kayıkçıoğlu, yaklaşık 3 aydır evinin önündeki ağaçtan kopardığı hurmaları aralıklı olarak tükettiğini söyledi. Bu hurmaların hastamızın midesinde ‘bezoar' dediğimiz taşlaşmış gıda artığı yaptığını tespit ettik. Endosksopi ile çıkarılamayacak kadar sert olan bu taşları ameliyatla almamız gerekti. Hastayı ameliyata aldık. Mide duvarını açtığımızda yaklaşık olarak 7 santimlik sert, taşlaşmış gıda artığı gördük. Taşlaşmış gıdayı çıkarttık. Diğer 3 santimlik bezoarın ise bağırsakta tıkanıklık yaptığını gördük. Bu bezoarın ise bağırsak içinde parçalanarak çıkarılmasını sağladık. Operasyondan 4 gün sonra hastamız sıvı gıdalarla, 5. gün ise katı gıdalarla beslenmeye başladı. Yemesinde bir problem olmayan hastamızın 6 aydır çektiği sıkıntılar son buldu.”

Aşırı tüketmeyin, çekirdeksiz yiyin

Sağlığına kavuşan Hamide Kayıkçıoğlu, "Ağrılarım dindi, şikayetlerim geçti. Beni bu sıkıntımdan kurtaran Doç. Dr. Fuat Ekiz'e ve Opr. Dr. Nihat Polat'a çok teşekkür ediyorum” dedi. Trabzon hurması veya diğer adıyla ‘cennet hurmasının' çok tüketilen bir besin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fuat Ekiz ise şu uyarılarda bulundu: “Hurma, protein, karbonhidrat, demir ve vitamin içeriği açısından oldukça zengin bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır fakat aşırı tüketildiği takdirde sindirimi zorlaştırır, kabızlık yapabilir ve zamanla taşlaşarak mide içinde tıkanmaya yol açabilir. Bu faydalı meyvenin aşırı ve çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi riskli olabilir. Günlük 1-2 adet çekirdekleri çıkartılarak tüketilmesi sağlık açısından daha faydalı olacaktır.”