Hüseyin Pişken dünya 4'üncüsü oldu

İspanya'nın Tarragona şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası Vücut Geliştirme Hord Bady 70 kilogramda milli takım forması ile Türkiye'yi temsil eden Fatsalı Hüseyin Pişken dünya 4.sü oldu.

İspanya'nın Tarragona şehrinde yapılan dünya şampiyonasına 35 ülkeden katılım oldu. Daha önceden dünya 8.liği bulunan Hüseyin Pişken, ilk 6 kişinin dereceye girdiği şampiyonada dünya 4.sü olarak büyük bir başarı elde etti.

Dünya 4.lüğünün kendisi ve ülkemiz açısında mutluk verici olduğunu belirten Hüseyin Pişken, “Bölgemizde vücut geliştirme sporunda çok aktifiz. Daha önce 4 tane sporcumuzu milli takıma gönderdik. Her sene yapılan uluslararası müsabakalara sporcu gençlerimizi hazırlıyoruz. Kendimizde her yıl yarışmaya girip milli takım forması ile ülkemizi temsil ediyoruz. Sağlığımız el verdiği sürece bu sporu yapmaya devem edeceğim” dedi.

Vücut geliştirme sporunun dünyanın en zor ve en masraflı sporu olduğunu ifade eden Pişken, “Çok kolay olmayan bu sporda başarılı olmamız tesadüf değil çok çalışmamızın bir ürünü. Bundan sonra da bölgemizde başarılı sporcular çıkacak” diye konuştu.