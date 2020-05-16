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Husumetlileri tarafından öldürülen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun İkizce ilçesinde 14 Mayıs akşamı husumetli iki aile arasında yaşanılan kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde 14 Mayıs akşamı husumetli iki aile arasında yaşanılan kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Geçen Perşembe gecesi İkizce'nin Yoğunoluk Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında daha önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmış, kavga sırasında ise taraflardan biri ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmiş, akrabaları olduğu öğrenilen aile fertlerinden Ş.Uysal (22), İ.Uysal ve Ö.Uysal(28) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



“Eşimi kucağımda öldürdüler"


Kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal Yoğunoluk Aile Kabristanlığına defnedildi. Husumetlileri tarafından öldürülen Osman Uysal'ın eşi ve çocukları cenazede sinir krizi geçirirken, gözyaşları ise sel oldu. Yakın akrabalarının tesellisiyle ayakta zor duran eşi Dökül Uysal, ”Eşime tuzak kurup katlettiler. Akşam vakti eşimi kucağımda öldürdüler. Ben bu işin planlı cinayet olduğuna inanıyorum” dedi.


Hayatını kaybeden Osman Uysal'ın kardeşi İlyas Uysal, "Osman ağabeyimle beraber evin önünde oturuyor, sohbet ediyorduk. O sırada ağabeyime bir telefon geldi. Telefondakiler bize küfrediyor ve bize saldırdılar diye söylediler. Ağabeyimle beraber geldiğimizde silahlarla saldırmaya başladılar” diye konuştu.


Cenaze sırasında jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmazken, ailelerin evlerinin önlerinde ise güvenlik önlemleri devam ediyor.

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