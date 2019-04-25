ICBC Turkey Ordu'da

Dünyanın en büyük yatırımcı bankası olan Çinli ICBC Turkey Bank'ın Yönetim Kurulu toplantısı Ordu'da yapıldı.

Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük bankası olan ve tek başına 129 ülkenin bir yıllık toplam GSYH'sine karşılık gelen toplam varlığı bulunan Çinli Industrial & Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey Yönetim Kurulu toplantısı Ordu'da gerçekleştirildi.

ICBC'nin tek Türk Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler'e hayırlı olması dileğinde bulunmak üzere Ordu'ya gelen ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Shaoxiong Xıe, Yönetim Kurulu Üyeleri Peugeot Liu, Jianfeng Zheng, Ying Wang hem Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdiler hem de Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Özellikle Fatsa'nın Bolaman ile Perşembe arasındaki mavi ile denizin buluştuğu doğa harikası bölgeyi gezen Çinli banka yöneticileri, hayranlıklarını gizleyemediler. Bolaman bölgesindeki tarihi ve turistik alana hayran kalan ICBC Yönetim Kurulu Üyeleri. Ordu'nun Karadeniz Bölgesi'nin en güzel kıyı şeridine sahip olduğunu dile getirdiler.

ICBC'nin 3 gün sürecek Ordu gezisinin ilk gününde Ordu'nun yeşil ile mavinin buluştuğu bir doğa harikası olduğunu belirten ve hayranlığını gizleyemeyen ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, “Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır burada çalışıyorum ve çok şey öğrendim. Gerçekten Türkiye'ye aşığım. Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde ikinci kez Karadeniz bölgesine ziyarette bulunuyorum. Daha önce bankamızın Karadeniz bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili olarak gelmiştik. Bu kez ise dostum Hilmi Güler'in burada belediye başkanı olması sebebiyle hem kendisini görmek hem de buradaki faaliyetleri incelemek için ziyaret ettik. Geçen 5 yıllık süreç içerisinde Hilmi Bey yapmış olduğu çalışmalarla bankamızın büyümesine çok büyük katkı sundu. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin kabiliyetini ve çalışma azmini çok takdir ediyorum. Belediye başkanlığı süresinde de çok önemli başarılara imza atacağına inancım tam. Ben de elimden geleni yapacağım” dedi.

Tek Türk Kurul Üyesi Hilmi Güler

Çin devletinin yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğu ICBC, 29 Nisan 2014'te Tekstilbank'ın yüzde 75.5'lik hissesini alarak Türkiye'de faaliyete geçen ilk Çin bankası oldu. Bankanın Türkiye pazarına girmesinin ardından Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tek Türk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bankanın 7 kişilik Yönetim Kuruluna seçilmişti.