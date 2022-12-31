İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ordu Valiliği' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ordu Valiliği'nin yeni hizmet binasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ordu'da yeni valilik binasında çalışmalar tamamlandı. Toplam 5 bloktan oluşan, 12 bin 507 metrekaresi kapalı, olmak üzere toplam 38 bin 706 metrekare alana sahip olan Ordu Hükümet Konağı'nda çalışmalar tamamlandı. Yeni valilik hizmet binasıyla birlikte birçok kurum da bu alanda hizmet verecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni valilik hizmet binası ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ordu'da Yeni Valilik Hizmet Binamız, tamamlanan Hükümet Konağı yerleşkesi inşaatıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine hazır. Hemşehrilerimize ve Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.