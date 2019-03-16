İHA Ordu muhabirlerine takdirname

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Ordu Muhabirleri Metin Akyürek ve Selim Kuşcu, 2018 yılında gösterdikleri başarı sebebiyle 'takdirname' ile ödüllendirildi.

İHA'nın bölge müdürlüklerinin 2018 yılı performansları değerlendirilmesinde en başarılı bölgeler arasında bulunan Samsun Bölge Müdürlüğünün en başarı temsilciliği Ordu bürosu oldu. İHA Ordu Muhabirleri Metin Akyürek ve Selim Kuşcu, 2018 yılında gerek haber grafiği gerekse abone çalışmalarında gösterdikleri başarı, fedakarlık ve gayretleri münasebetiyle takdirname ile ödüllendirildi.

Akyürek ve Kuşcu'nun takdirnamelerini veren İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, “2018 yılındaki çalışmalarınız esnasında göstermiş olduğunuz fedakarlık, gayret ve üstün hizmetleriniz sebebiyle sizi ve ekibinizi tekbir eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.