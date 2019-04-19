İhtiyaç sahiplerine ilaç ve mama yardımı

Ordu'nun Kumru İlçe Müftülüğü'nce ilçede toplanan ilaç ve mamalar, savaşta zarar gören ülkelere gönderilmek üzere hazırlandı.

Müftülük binasında toplanan 12 koli ilaç ve 20 koli mama ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere personeller tarafından kolilendi.

Kumru ilçesinde hayırseverler tarafından bağışlanan ilaç ve mamalar dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine önümüzdeki günlerde ulaştırılacağı bildirildi.

Gerçekleşen yardım ile ilgili Kumru İlçe Müftüsü Abdullah Erçin yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerin yardımıyla bu ilaç ve mamaları topladık ve İHH Derneği'ne ulaştıracağız. Onlar da savaşta zarar gören insanlara ve ailelerine ulaştıracaklardır. Yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.