İki kardeş birer hafta arayla koronadan vefat etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş, korona virüs teşhisi sonrasında tedavi gördükleri hastanede 9 gün arayla vefat etti.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halis (87) ve Hasan Sarı (82) kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin korona virüs testleri pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 çocuk babası Hasan Sarı, 12 Eylül'de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 4 çocuk babası Halis Sarı da 21 Eylül'de vefat etti.

Kardeşler, Çatak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.