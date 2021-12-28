İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ise ikinci el araç piyasasında da yaklaşık yüzde 10'luk bir gerileme oldu. Galericiler, olumlu yansımanın ilerleyen günlerde artacağını ve artan fiyatların ardından tahmini düşüşün yüzde 20 civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.

“Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim”

Ordu'da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi. Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, “Doların suni yükselişinden sonra her üründe olduğu gibi araç fiyatlarında da fiyatlar çok ama çok artmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dolara müdahalesinden sonra tüm ürünlerde olduğu gibi araç fiyatlarında da bir inme var ve devam ediyor. Şuanda yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 30 bin liralık bir düşüş var, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde de almak isteyenlere araba almalarını tavsiye ederim. Şuanda piyasa epey düştü ancak insanlar biraz daha düşmesi konusunda beklenti içerisindeler, bence de biraz daha beklemelerini tavsiye ederim” dedi.

“Piyasa tersine döndü, yükseltmek yerine aşağıya çekiyorlar”

“Artık herkes internet üzerinden araçlarını satıyor, internet üzerinden herkes birbiri ile yarışıyordu” diyen Ergen, “Bir kişi aracına rakam koyuyor ve onu gören daha da yükseltiyordu. Şuanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü, insanlar birbirlerinin araçlarına bakarak aşağı doğru takamlar yazmaya başladılar. Epey de bir aşağı geldi ve bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Şuanda yüzde 10'luk bir gerileme var, bir o kadar daha düşeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Sıfır araçlardaki indirimi de hatırlatan Ergen, yine sıfır araçlarda ilerleyen günlerde yeniden olumlu yönde fiyat düzenlemesi geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.